Lo spilambertese Lorenzo Vandelli diventerà Cavaliere della Repubblica

“Come Umberto sono molto orgoglioso di essere concittadino del cavaliere Vandelli – dichiara il Sindaco Umberto Costantini – come Sindaco invece sono orgoglioso di un uomo così, che indica la strada a tutti noi. Lorenzo è una persona splendida, che non si arrende mai e che aiuta sempre gli altri. Il suo impegno per la squadra di wheelchair hockey – i coccodrilli del ‘Sen Martin’ – è solo una parte di quello che lui è: instancabile; determinato; forte. È un onore che sia parte della nostra comunità. Congratulazioni Lorenzo, congratulazioni Sen Martin e grazie Presidente Mattarella!”.