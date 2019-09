F1, Gp Monza, Leclerc domina libere

Le SF90 della Scuderia Ferrari hanno ottenuto il primo posto con Charles Leclerc e l’ottavo con Sebastian Vettel nella sessione di prove libere inaugurale del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza. Sessione caotica per via dei continui incidenti, testacoda e lunghi nelle vie di fuga dei piloti, tutti alle prese con problemi in frenata per via del manto scivoloso, Il monegasco della Ferrari fa registrare il miglior tempo (1’27.905), davanti alla coppia McLaren – Sainz (+0.306′) e Norris (+0.545′) – e a Lewis Hamilton (+0.825′).

Nono Bottas (+2.691).

L’inizio dei 90 minuti di FP1 è stato bagnato, al punto che entrambi i piloti Ferrari hanno effettuato l’installation lap con gomme full wet. La sessione è stata poi ripetutamente sospesa con la bandiera rossa a causa delle tante uscite di pista. Nelle fasi finali è stato possibile montare pneumatici da asciutto e sia Charles che Sebastian sono scesi in pista e hanno ottenuto i migliori tempi. Il monegasco, che ha percorso 20 giri, ha fermato i cronometri a 1’27”905, mentre Sebastian, che ha preferito gestire i suoi giri con più cautela, ha ottenuto 1’30”507. Seconda sessione alle 15.