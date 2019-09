Domenica a Castelnovo Monti il Trail della Pietra, modifiche alla circolazione

Domenica, 8 settembre, torna un importante appuntamento podistico ad animare Castelnovo e il territorio di Bismantova: il Trail della Pietra. Un evento che richiederà anche alcune modifiche nella viabilità.

Nei giorni scorsi gli organizzatori dello Stone Trail Team hanno provveduto, come ogni anno, a riordinare e ripulire tutti i sentieri che saranno interessati dal percorso, dando a questo evento anche un alto rilievo ambientale. La corsa partirà e arriverà all’oratorio Don Bosco. Sabato sera dalle 18 e fino alle 20 sarà possibile iscriversi e ritirare pettorali e pacchi gara all’oratorio, dove alle 19 ci sarà anche la presentazione dell’evento e descrizione del percorso. Domenica nuova apertura delle iscrizioni fino ad esaurimento pettorali, a partire dalla ore 7.30 e fino alle ore 9, e partenza alle 9.30. Due i percorsi principali, uno da 22 e uno da 13 chilometri, inoltre ci sarà il Trail per i più giovani con 3 distanze, divise per classi di età, da 600, 1200 e 1800 metri. Presso l’area di partenza e arrivo sarà presente un’area gioco bambini con gonfiabili ed educatori (per altre informazioni: www.stonetrailteam.it, stonetrailteam@libero.it). Il Trail della Pietra è collegato anche al September Tirol Fest (aperto a tutti), una festa gastronomica in stile tirolese con animazione che sarà sabato dalle ore 19, e domenica solo al mattino, con specialità quali wurstel, spatzel, stinco, bretzel e birra, e per tutte le giornate musica e divertimento.

In occasione del Trail come accennato la viabilità domenica subirà alcune modifiche: in via alla Pieve ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione forzata dal tratto di strada esistente sopra al fabbricato Ausl (Dializzati) all’intersezione con Via G. Micheli, dalle ore 8 alle 14.30 (tratto in giallo nella foto); in via Comici vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 9 alle ore 9.45 e dalle ore 10.30 alle 14.30 di domenica; in piazzale Vittime di Roncroffio sempre domenica ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione forzata (esclusi organizzatori e autorizzati) dalle ore 8 alle ore 14.30. In piazzale Collodi dalle ore 7 alle ore 18, pertanto nella giornata di domenica la fermata del bus navetta “Bismantino” che collega il centro del paese a piazzale Dante, alle pendici della Pietra, sarà spostata da piazzale Vittime di Roncroffio al piazzale del Centro Coni. Inoltre sempre in occasione dello svolgimento del Trail è stata emessa apposita ordinanza per la regolamentazione temporanea delle vie d’accesso alla Pietra di Bismantova: domenica dalle ore 10 alle ore 14 vigerà il divieto di transito anche pedonale sui sentieri e vie d’accesso nell’area adiacente all’Eremo della Pietra di Bismantova, e alle vie di arrampicata sportiva ricadenti all’interno delle aree denominate comunemente “zona anfiteatro”, “banana” e “pilone giallo”.