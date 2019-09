Realtà aumentata e virtuale: Unibo e EON Reality insieme per MIXR

Nasce il master di primo livello in Innovation in eXtended Reality, per fornire agli studenti le conoscenze necessarie per progettare app e sistemi di realtà estesa che possano essere utilizzati in diversi campi, dal design all’architettura, dalla moda alla medicina.

Dalla collaborazione ​tra Università di Bologna e EON Reality​, azienda californiana leader mondiale nel trasferimento della conoscenza basato sulla realtà aumentata e realtà virtuale, nasce ​MIXR​, nuovo ​master di primo livello in Innovation in eXtended Reality​. Esempio unico di corso interdisciplinare basato sull’innovazione, il master è dedicato allo studio e alla sperimentazione sul campo della realtà virtuale e della realtà aumentata. L’obiettivo è fornire agli studenti le conoscenze necessarie ​per progettare app e sistemi di realtà estesa che possano essere utilizzati in diversi campo, dal design all’architettura, dalla moda alla medicina.

Realtà virtuale e realtà aumentata, infatti, non sono più limitati al solo mondo dei giochi e dell’intrattenimento. La natura coinvolgente di queste tecnologie sta stimolando investimenti, nuove sperimentazioni e nuovi processi di apprendimento e di formazione esperienziale​. La miscela intuitiva di mondi fisici e digitali, ad esempio, sta profondamente trasformando processi industriali come l’assemblaggio e la prototipazione, e le possibilità creative spingono più in là i confini di immaginazione e innovazione per il futuro.

Gli studenti del master MIXR, che saranno ospitati ​nei laboratori di EON Reality a Casalecchio di Reno​, in provincia di Bologna, avranno l’opportunità di studiare, lavorare e sperimentare con tecnologie allo stato dell’arte​. Il percorso è annuale e prevede 360 ore in aula più un tirocinio presso i laboratori di EON Reality o altre aziende. Ci saranno focus teorici con docenti dell’Università di Bologna, momenti pratici con docenti della EON Academy, che si concentrerà sulla creazione, manipolazione e integrazione di scenari di realtà virtuale e aumentata, e approfondimenti su aree specifiche come architettura, design del prodotto, moda e medicina, in chiave realtà virtuale e aumentata. La prima edizione del master è aperta a laureati in area umanistica, scientifica, architettonica o medica, per un massimo di 50 studenti. C’è tempo fino al 14 ottobre per presentare domanda di iscrizione.

DATE

● 1 Ottobre​: Open Day;

● 14 Ottobre​: termine ultimo per le iscrizioni;

● 22 Ottobre​: colloqui di selezione;

● 4 Novembre​: pubblicazione graduatoria;

● Dal 4 al 15 Novembre​: immatricolazione;

● 25 Novembre​: inizio del Master.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Sito Web https://master.unibo.it/mixr/

Per informazioni di carattere didattico-scientifico (Informazioni di carattere didattico: programma didattico, calendario delle lezioni, informazioni sullo stage/tirocinio curriculare, ecc.)

Mail Segreteria Didattica: ​master.mixr@unibo.it Gustavo Marfia – Direttore del Master: ​gustavo.marfia@unibo.it Per informazioni di carattere amministrativo Mail Ufficio Master: ​master@unibo.it Telefono: +39 051 2098140 Fax: +39 051 2098039 Indirizzo: Via San Giacomo 7 – 40126 Bologna

Giorni e orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Master Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09,00 alle 11,15 Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 15,30