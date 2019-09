Pulizie straordinarie Bonvi Parken rinviate a data da destinarsi causa maltempo

A causa delle previsioni di pioggia, è stato rimandato a data da destinarsi il pomeriggio di cura straordinaria del Bonvi Parken con i volontari, che avrebbe dovuto svolgersi venerdì 6 settembre nell’area verde tra via Sassi e via Amendola.

L’iniziativa, in collaborazione con il Quartiere 3 Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso (sede in via Don Minzoni 121, tel. 059 2034200), è promossa da Comitato Peter Pan, Polisportiva San Faustino, Centro Stranieri, Comitato Orti e Anziani Sant’Agnese San Damaso.