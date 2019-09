“Autunno in Drogheria” con nuovi eventi e degustazioni

A settembre tornano le serate in Drogheria e non solo, per accogliere l’autunno con dolci novità, racconti, visite ed esposizioni di opere originali. Il primo appuntamento, con il Patrocinio del Comune di Sassuolo, è Sulle tracce dei sensi, giovedì 12 settembre, alle ore 21:00. L’antica bottega di Sassuolo e l’opificio Roteglia 1848 vi guideranno negli storici locali di Piazza Piccola, fino ai luoghi di produzione dei preziosi infusi. Una narrazione a ritroso del fare e del condividere, nel segno di nuove esperienze e antichi ricordi. Sulle tracce dei sensi, sarà anche l’occasione per assaggiare in esclusiva il parmigiano reggiano di Malandrone 1477, un’eccellenza nelle lunghe maturazioni, in abbinamento ai liquori artigianali Roteglia 1848. Faranno da cornice alla serata le opere pittoriche dell’artista bolognese Francesco Polazzi: piccole perle di verità contemporanea, fortemente simboliche, ispirate alla “street art”. Esposizione a cura di Tina De Falco.

Si prosegue con Gustose Sensazioni, sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 14:00 alle 15:00, per un dopo pasto inedito. Nel corso del Festival Filosofia, quindi, i clienti dell’antica Drogheria Roteglia potranno assaggiare la nuovissima Torta al Nocino Roteglia 1848 insieme al famoso caffè Passalacqua, oltre ai liquori accompagnati da delizie dolci e salate. Una suggestione di sapori e immagini, grazie alle istallazioni dello scultore Nero Levrini, da fermare su carta: i visitatori saranno invitati a scrivere sui foglietti appesi in bottega qual è il cibo o il gusto che li rappresenta. Un modo per ritrovare le note dei propri sensi tra le labili impressioni della memoria, come se, sfogliando un vecchio album fotografico ritrovassimo una bellissima istantanea che nemmeno sapevamo di aver scattato.

Le proposte della storica Drogheria Roteglia non si fermano certo qui, proseguiranno con le Fiere d’Ottobre e oltre. Per info: 348 9052399.