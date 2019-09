Albinea: a 78 anni cuce il gonfalone del Comune di Albinea e lo regala al sindaco

Si chiama Franca Pavesi, ha 78 anni e ha regalato al Comune di Albinea un bellissimo gonfalone fatto con le sue mani. La consegna della bandiera è avvenuta venerdì 30 agosto, giorno dell’inaugurazione della fiera degli hobbisti, all’interno della fiera della Fola.

Franca è un’abilissima ricamatrice nata e cresciuta a Regnano. Ha imparato il mestiere fin dall’età di 10 anni e ha creato un suo laboratorio al quale collaborano altre 10 persone. L’anno scorso ha vinto il primo premio, messo in palio nella categoria “Ricamo”, all’esposizione degli hobbisti di Albinea. Quest’anno, per ringraziare la comunità che ha ospitato le sue opere, ha deciso di realizzare un meraviglioso gonfalone in cui troneggia, su sfondo bianco bordato d’oro, il simbolo del Comune. Per realizzare un lavoro così preciso e accurato ha impiegato dieci giorni.

“Franca ha fatto un lavoro eccezionale – ha detto il sindaco Nico Giberti al momento della consegna dello stendardo – Le siamo infinitamente grati per questo prezioso regalo che ci sarà molto utile durante le celebrazioni ufficiali. Osservandone la perfezione si capisce che la manualità di Franca deriva da decenni di lavoro ed esperienza. Siamo felici che possa esporre altri suoi lavori all’interno della nostra mostra degli hobbisti e speriamo continui a farlo”.