“Tante famiglie per una città”, sabato presso la corte di Villa Giacobazzi

Come di consueto ormai da diversi anni, Sassuolo saluta le vacanze che volgono a conclusione con un momento di festa e incontro. Sabato 7 settembre dalle ore 16,00 presso la corte di Villa Giacobazzi – Parco Vistarino: “Tante famiglie per una città”, momento di ritrovo e di festa che la città dedica alle famiglie. Scuole, associazioni e enti realizzeranno angoli e laboratori, per grandi e bambini, simpatiche proposte di gioco ed intrattenimento per passare un pomeriggio in compagnia. In chiusura la banda La Beneficenza e i giovani di Anffas offriranno un piccolo assaggio della loro arte musicale. Novità di quest’anno: Pic-nic in villa.

Grazie alle associazioni Melograno, Nuovamente, CRI e ANFFAS con il Progetto “Gli altri siamo noi, a chiusura della giornata, dalle 19.30 in poi sarà possibile cenare tutti insieme nei prati del parco, ad un modico prezzo.

Menù adulti (hamburger, patatine fritte e bibita) 8 euro

Menu bambini (crocchette di pollo, patatine fritte e bibita) 5 euro

Programma:

CUCINA DEL FANGO A cura di Nidi comunali SAN CARLO e PARCO, Nidi convenzionati S.AGOSTINO (Coop. Domus Assistenza) e Nidi privati BABY GIO – CIPI’, I FOLLETTI e IL GIROTONDO.

GIOCHI DI OMBRE MAGIE DI LUCI A cura di 3° ISTITUTO COMPRENSIVO (Scuole d’Infanzia Don Milani e Calvino)

SPAZIO AI PICCOLI – Cuscini e tappeti per stare in relax con i più piccoli a cura di CENTRO PER LE FAMIGLIE SEDE DI SASSUOLO

IL RITRATTO, COME MI VEDO – Il mio ritratto con materiale di recupero acura di Scuola d’Infanzia S.ANNA

ORTO LAB – Coltiviamo i nostri talenti. A cura di Istituto V. SPALLANZANI

MUSICA CON MAMMA E PAPA’ – Prime esperienze di musica per bambini con i genitori. A cura di MUSIC TOGETHER MODENA

MULTISPORT & FUN – esperienze sportive A cura di MULTISPORT

GIOCATEATRO – Divertirsi, giocare e crescere con il teatro. A cura di Associazione QUINTA PARETE

CUCINA NATURALE – A cura di Scuola d’infanzia BAMBIN GESù

IO SONO COSI’- Mostra dei lavoro realizzati dai bambine all’intero del percorso di post adozione e realizzazione di strumenti musicali. A cura di SERVIZIO TUTELA MINORI unione dei comuni del distretto ceramico.

SALUTI E BACI – Laboratorio di cartoline A cura di Associazione LIBRARSI

OFFICINA DEL FARE – Riciclo creativo A cura di istituto S.GIUSEPPE

ORTOLANDO Laboratorio di esperimenti nel mondo verde a cura di 4° IST. COMPRENSIVO (Scuole d’Infanzia Rodari, P.Pan Quattroponti e Walt DisneY)

INIEZIONI DI CREATIVITA’ – Letture e laboratori a cura di COOP ALLEANZA 3.0

PASTICCERI PASTICCIONI a cura di Associazioni FORUM UTE, ARTEMISIA, STAR BENE

SEI UN TIPO DA TIPI? A cura di LO SPINO Coop Sociale “La scuola nel bosco”

TRUCCABIMBI ED ANIMAZIONI a cura di CROCE ROSSA ITALIANA

CONSIGLI DI PRIMO SOCCORSO – Spazio genitori e adulti. A cura di CROCE ROSSA ITALIANA

DA PANCIA A PELLE… GENITORI SI DIVENTA – Punto informativo. A cura di Punto Nascita Ospedale di Sassuolo, Consultorio Familiare Ausl, Associazioni del territorio

RITMO E PERCUSSIONI – Proposte sonore a suon di tamburi a cura di Anffas

Funzioneranno inoltre: APERISTORO a cura di ANFFAS E OFFICINA DELLE IDEE; LIBRI CHE PASSIONE: in occasione della festa la biblioteca Leontine sarà aperta al pubblico. A cura di BIBLIOTECA RAGAZZI LEONTINE

MUSICA IN FAMIGLIA – Un momento di musica per tutti. A cura di Corpo Bandistico LA BENEFICENZA

Un grazie a quanti permettono la realizzazione di questa giornata con la loro partecipazione, la concreta collaborazione e la grande energia che sano donare.