Omicidio Gharib, confermato il fermato del presunto omicida

La Procura della Repubblica di Bologna, concordando con le prime risultanze investigative dei reparti operativi di Bologna e Ferrara, ha emesso nel pomeriggio odierno un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di M’hamed C., il 42enne di origine marocchina ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ex compagna, la 32enne Atika Gharib il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto ieri all’interno di un casolare dato alle fiamme a Cstello d’Argile. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del nucleo investigativo di Bologna unitamente a personale della polizia ferroviaria di Ventimiglia, in seguito alla localizzazione del fermato, bloccato mentre a bordo di un treno tentava di attraversare i confini nazionali in direzione della Francia.