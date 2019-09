Il dottor Giovanni Partesotti ricevuto dalla Giunta

E’ stato ricevuto ieri pomeriggio in Municipio, dalla Giunta al completo, il dottor Giovanni Partesotti, responsabile del Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Sassuolo, che lascia l’attività per la pensione. Giovanni Partesotti, in Ausl dal 1981, ha visto nascere il reparto, prima nel vecchio Ospedale poi al quarto piano dei poliambulatori a fianco al nuovo nosocomio.

Il Sindaco e la Giunta, a nome dell’intera città di Sassuolo, lo hanno ringraziato per l’enorme lavoro svolto in questi anni consegnandogli una pergamena con su scritto “Al dottor Giovanni Partesotti, per una vita spesa al servizio del prossimo e per aver contribuito sin dalla nascita agli enormi passi avanti fatti dal reparto oncologico cittadino”.