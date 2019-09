Giovedì a Pavullo incontro pubblico di presentazione di due Master organizzati da Unimore

Nell’ambito del terzo Campionato del Mondo di volo a vela classe 13,5 m, in corso a Pavullo nel Frignano, giovedì 5 settembre, alle ore 18.15, è previsto un incontro di presentazione di due Master organizzati da Unimore: il Master di primo livello in “Manager per la promozione dello sport e del benessere nelle comunità territoriali” e il Master di secondo livello in “Promozione della salute e del benessere”. L’iniziativa è ospitata dal Comune di Pavullo, nella sala consiliare (Piazza Montecuccoli).

Saranno presenti Il Rettore Unimore Angelo O. Andrisano, il delegato per lo Sport Unimore prof. Marcello Pellicciari, il Preside della Facoltà di Medicina e Presidente del Master di primo livello prof. Giovanni Pellacani, la Presidente del Master di secondo livello prof.ssa Anna Vittoria Mattioli, il Presidente dell’Aero Club Pavullo Roberto Gianaroli, il Sindaco di Pavullo Luciano Biolchini, l’Assessore allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi, il Presidente dello spin off di Unimore VST Sergio Fonda, il Presidente provinciale FIPAV Eugenio Gollini, il Responsabile Medicina Sport dell’Azienda USL di Modena Gustavo Savino, il Direttore del Distretto sanitario di Pavullo Carlo Serantoni e altri professionisti dell’Azienda USL di Modena.

Il Master di primo livello in “Manager per la promozione dello sport e del benessere nelle comunità territoriali” vuole preparare figure professionali che possano rispondere agli attuali ed emergenti bisogni delle comunità sportive territoriali nell’ambito della promozione e sviluppo dello sport e del benessere. Si tratta di un “Manager” in grado di creare un dialogo costruttivo, dinamico ed efficace tra lo sport e l’ambiente perché si possano promuovere percorsi volti al benessere nelle comunità territoriali. Obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di studiare e analizzare il territorio e la comunità, leggerne i bisogni e le opportunità al fine di valutare le possibilità di progetti anche finanziabili volti allo sviluppo e incremento delle attività sportive nell’ottica del benessere. Le domande di ammissione al master vanno presentate entro il 30 settembre a Unimore esclusivamente via Internet, collegandosi alla pagina http://www.esse3.unimore.it/Home.do. Tutti i dettagli per l’iscrizione saranno disponibili sul bando, nonché sul sito del master www.prosport.unimore.it.

Il Master di secondo livello in “Promozione della salute e del benessere” è un percorso post laurea magistrale, che nasce dalle nuove esigenze professionali di Aziende operanti nel Settore Sanitario e Sportivo, con l’obiettivo di formare professionisti con competenze specifiche nella gestione personalizzata e consapevole dell’attività fisica, dello sport e della nutrizione, per prevenire patologie e preservare il benessere dell’individuo. Il Master si rivolge a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia a ai laureati magistrali in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate che vogliono acquisire una specifica preparazione in un settore in crescita e all’interno del quale si avverte la necessità di figure esperte nell’ambito sport e nutrizione. Le domande di ammissione dovranno essere presentate a Unimore, esclusivamente via internet, entro le ore 13.30 del 16 settembre 2019, collegandosi alla pagina http://www.esse3.unimore.it/Home.do e procedendo al versamento di un contributo non rimborsabile di 25,00 euro. Tutti i dettagli per l’iscrizione sono disponibili sul bando, nonché sul sito del master www.promozionesalute.unimore.it.