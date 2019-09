Giovedì 5 settembre ripartono le camminate di ‘Scandiano cammina’

Riparte giovedì 5 settembre alle ore 17 il progetto “Scandiano Cammina: quattro passi di salute”, una serie di camminate organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il CAI Scandiano che nei mesi di aprile, maggio e giugno scorsi erano state molto partecipate e apprezzate dagli scandianesi raggiungendo anche nelle camminate in notturna di luglio presenze oltre le 100 persone a volta.

L’iniziativa prevede un appuntamento settimanale ogni giovedì pomeriggio con partenza alle ore 17 per i mesi di settembre e ottobre con ritrovo lungo la ciclopedonale del Tresinaro dietro al Conad di via Mazzini-passerella per Pratissolo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di adottare stili di vita attivi e sani, fondamentali per il benessere psico-fisico e la socializzazione tra le persone nell’ottica anche di prevenire alcune patologie troppo spesso diffuse nella nostra società.

Ogni camminata vedrà la presenza di volontari del CAI che proporranno di volta in volta alcuni percorsi già verificati in precedenza e dei volontari del Servizio civile impiegati nei servizi del Comune di Scandiano. Ogni camminata avrà due percorsi uno più lungo e un po’ più faticoso e uno più breve e adatto alle persone meno allenate.

La partecipazione a questi gruppi di cammino è libera, spontanea e volontaria, i percorsi vengono solamente proposti, non c’è nessun obbligo di partecipazione che ovviamente è gratuita ed aperta a tutti.

L’abbigliamento consigliato è quello sportivo o comunque comodo, con scarpe da ginnastica, cappellino per il sole e una bottiglietta di acqua. Per le persone con problematiche anche lievi di salute è sempre consigliabile fare prima un passaggio dal proprio medico di base informandolo della volontà di partecipare alle camminate.

Il calendario delle camminate è il seguente: