Gattatico: cerca l’amore su chat ma trova un molestatore

Animata dalla volontà di trovare l’amore, ha voluto approfondire una conoscenza virtuale che aveva allacciato su di una chat d’incontri, si è però imbattuta in un uomo che presto è diventato il suo incubo. Dopo una breve convivenza, infatti, la decisione della donna di porre fine alla relazione invitando l’uomo ad uscire di casa, ha visto quest’ultimo fare di tutto per farle cambiare la decisione: tempestarla di telefonate – anche dal contenuto minaccioso – appostarsi sotto casa, fino ad arrivare a raggiungerla sul posto di lavoro. Per questi fatti i Carabinieri della stazione di Gattatico, a cui la donna si è rivolta, con l’accusa di minaccia e molestia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 50 anni napoletano domiciliato a Sant’Ilario d’Enza.

La vittima, una 56enne della val d’Enza, navigando su di un noto sito di incontri ha avuto modo di allacciare una conoscenza virtuale con l’odierno indagato. Dalla chat i due sono poi passati ai fatti, decidendo di incontrarsi e di iniziare una convivenza presso l’abitazione della donna. Con il passare dei giorni, però, la donna ritenendo prematura la convivenza optava per interromperla. Una decisione non gradita dall’uomo che per far tornare sui propri passi la 56enne ha incominciato a tempestarla di telefonate moleste, arrivando ad appostarsi sotto casa della donna e a presentarsi sul posto di lavoro con il fine di convincerla a desistere dai suoi intenti. Impaurita la donna si è quindi rivolta ai Carabinieri di Gattatico che, avviate le indagini e verificati i fatti, sono arrivati alla denuncia del molestatore.