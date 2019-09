Furto in abitazione in via Orsini a Reggio Emilia

Ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Orsini per un furto in abitazione. Sul posto la richiedente, una reggiana ultraottantenne, riferiva che intorno alle 12.00, mentre si trovava all’interno della cantina posta all’esterno, ha notato uscire dalla sua abitazione una donna di 40 anni circa, corporatura media, capelli castani che, alla sua vista, si allontanava all’esterno dell’area cortiliva introducendosi all’interno di una Fiat Punto di colore celesta, con alla guida un’altra donna, scappate in direzione centro città. L’anziana lamentava un ammanco di denaro di cui non si conosce il quantitativo.