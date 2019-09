Esercitazione dei Vigili del Fuoco in occasione della Fiera di San Felice sul Panaro

Ieri sera i Vigili del Fuoco, in occasione della Fiera di San Felice sul Panaro, hanno partecipato ad una esercitazione congiunta con locali volontari cinofili della protezione civile e sanitari, pubblica assistenza, 118. Utilizzando lo scenari del fossato del castello di San Felice si è simulata la ricerca di una persona coinvolta in un crollo in area non accessibile.

La manovra prevedeva che i Vigili del Fuoco allestissero un sistema di calata e recupero dei soccorritori. La calata delle unità cinofile della protezione civile che individuavano la persona infortunata. L’intervento dei sanitari per stabilizzare l’infortunato e infine il recupero.