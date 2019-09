Tragedia a Calderara di Reno, 13enne muore a seguito di un malore

Un ragazzo di 13 anni è morto, per cause naturali, ieri sera mentre si trovava a cena in pizzeria con i genitori e altri amici. Verso le 23, è uscito dal locale dicendo che aveva bisogno di prendere una boccata d’aria, ma una volta fuori si è sentito male. Poco dopo i familiari se ne sono accorti e hanno chiamato i soccorsi, ma tutti i tentativi dei medici del 118 di salvarlo, con un lungo intervento di rianimazione, sono stati inutili. A quanto si apprende, il 13enne soffriva già di una patologia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.