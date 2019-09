Si cercano volontari per la cura straordinaria del Bonvi Parken di Modena

L’appello di cittadini attivi e volontari a prender parte, venerdì 6 settembre, a un pomeriggio di cura straordinaria del Bonvi Parken, sta già circolando su internet. L’iniziativa, in collaborazione con il Quartiere 3 Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso (sede in via Don Minzoni 121, tel. 059 2034200), è promossa da Comitato Peter Pan, Polisportiva San Faustino, Centro Stranieri, Comitato Orti e Anziani Sant’Agnese San Damaso.

L’invito è a partecipare in tanti a un pomeriggio da dedicare insieme all’area verde di Modena compresa tra via Sassi e viale Amendola intitolata al geniale fumettista modenese ideatore e disegnatore, tra le altre sue creature, delle Sturmtruppen. L’appuntamento è alle 14 al laghetto del parco, ma sarà possibile aggregarsi anche successivamente, e i lavori proseguiranno fino alle 18.

A tutti partecipanti sarà offerta una merenda conviviale nel corso del pomeriggio.