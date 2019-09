Riviera un agosto positivo fa mettere il segno più al bilancio dei primi otto mesi del 2019: +0,8% gli arrivi, +0,6% le presenze totali

Un agosto favorevole per il turismo, in ripresa rispetto ai mesi precedenti flagellati dal maltempo, fa mettere il segno più al bilancio dei primi otto mesi dell’anno in Riviera, che chiude in positivo, confermando il trend di crescita dell’ultimo quadriennio.

È il quadro, riferito alle principali località balneari della Costa adriatica, dai Lidi ferraresi a Cattolica, che emerge dalla lettura dei dati elaborati dall’Osservatorio turistico di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Trademark Italia. Sulla base delle stime provvisorie il movimento turistico nel periodo gennaio-agosto 2019 ha fatto registrare una crescita complessiva degli arrivi (+0,5%) e delle presenze (+ 0,6%) dei turisti italiani rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre gli stranieri sono aumentati del 2,5% negli arrivi e dello 0,5% nelle presenze. In totale gli arrivi in Riviera hanno superato la soglia dei 6 milioni (per la precisione 6.064.000; +0,8%), e le presenze si sono attestate a quota 37.152.000 (+0,6%).

A far riprendere la corsa della Riviera, dopo un maggio difficile (-6,2% gli arrivi e -12,3% le presenze rispetto alla passata stagione), seguito da una timida ripresa in giugno (rispettivamente +0,7% e +2%) e da una nuova flessione in luglio (-4,6% gli arrivi, -3,4% le presenze), è stato il mese clou dell’estate italiana, agosto, che storicamente pesa per oltre il 40% sul movimento complessivo del periodo maggio-settembre.

Grazie al riaffacciarsi del solleone estivo, agosto ha fatto registrare un incremento complessivo del 2,1% degli arrivi e dell’1,8% delle presenze, consentendo così di recuperare terreno rispetto alla prima fase della stagione estiva. Nell’arco dei primi otto mesi dell’anno i numeri sono pertanto positivi, grazie anche ad un buon andamento della primavera.

“Abbiamo un dato positivo per quanto riguarda agosto- osserva l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, – che segna una ripresa rispetto ai mesi precedenti di luglio e soprattutto maggio. Un mese, quest’ultimo, fortemente influenzato dal maltempo. C’è da dire che confido molto su settembre perché, meteo a parte, avremo in Riviera una serie di appuntamenti che pensiamo catalizzeranno grande interesse, dall’Iron Man al weekend del 13-15 con la MotoGP, al Bike Festival di Rimini”. “Ovviamente- conclude Corsini- i conti li faremo ad ottobre, quando avremo un quadro complessivo della stagione. Mi pare, però, che ci siano tutte le premesse per non discostarsi di molto dal dato dalla stagione assolutamente record dello scorso anno”.

Il trend della stagione balneare sulla Riviera adriatica nei primi otto mesi del 2019 trova un riscontro indiretto anche nell’andamento dei volumi di autoveicoli in uscita ai caselli autostradali delle principali località, che hanno fatto registrare una crescita complessiva dell’1,6% nel periodo gennaio-agosto, per un totale di oltre 19.400.000 passaggi, con un picco nel mese di agosto (+2,6%), dopo il calo a maggio (-2,7%) e luglio (-1,6%)./G.Ma