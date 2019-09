Riapre il FabLab Junior di Fiorano Modenese

Riapre dopo la pausa estiva, con due appuntamenti particolari, il FabLab Junior di Casa Corsini a Fiorano Modenese: un workshop rivolto a educatori ed insegnanti per realizzare un “Orto tecnologico” e un laboratorio per ragazzi e ragazze coi nuovi kit delle Meccano.

Entrambi gli appuntamenti, tenuti da ‘La Tata Robotica’, sono gratuiti, ma a prenotazione obbligatoria e con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@casacorsini.mo.it.

Mercoledì 11 settembre dalle ore 16 alle 17 è in programma il laboratorio (8 – 12 anni) “Tinkering creativo: quando la tecnologia prende vita con Meccano”. Si tratta di un laboratorio dove per la prima volta al FabLab Junior vengono proposti i nuovi kit della Meccano per sviluppare un’esperienza di gioco e apprendimento guidata e innovativa. Dalle 17 alle 19 dello stesso giorno è invece in programma il workshop rivolto a educatori ed insegnanti per realizzare un “Orto tecnologico” con Micro Bit, una sorta di mini computer tascabile a basso costo per programmare, controllare app digitali e funzioni. Con Micro Bit sarà quindi possibile, ad esempio, “gestire” un orto da remoto.

Il FabLab Junior del Comune di Fiorano, inaugurato in primavera, è un vero e proprio laboratorio d’innovazione: uno spazio dove apprendere, con kit di elettronica e robotica, usare inchiostro conduttivo e schede elettroniche, realizzare app, programmare, utilizzare stampanti 3D. E’ a disposizione di scuole, insegnanti, educatori, bambini, ragazzi e famiglie. Entrambi gli appuntamenti di mercoledì 11 settembre sono proposti dall’associazione Lumen e tenuti da Enrica Amplo, fondatrice della start-up ‘La Tata Robotica’. La Amplo, laureata in ingegneria meccatronica con tesi in robotica, un master in design del giocattolo, è attualmente una delle più conosciute professioniste impegnate nella STEAM Education.