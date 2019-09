Presenze da record ad Albinea per la fiera della Fola

Quella che si è chiusa ieri sera con i fuochi d’artificio e la tradizionale distribuzione in piazza di ciambella e Spergola è stata un’edizione della Fiera della Fola da record. Migliaia di persone hanno affollato le strade di Albinea nella quattro giorni organizzata da Pro Loco con il sostegno del Comune.

Il ristorante al parco Lavezza è stato preso d’assalto e ha risposto sfornando piatti deliziosi. Molto apprezzata la scelta di inserire, oltre al tradizionale menù di terra e mare, anche paella e sangria. Tra fornelli e sala sono stati 60 i volontari coinvolti.

Molto partecipati sono stati i mercatini, la mostra dell’hobby, il ballo liscio al circolo albinetano, la sfilata al parco dei Frassini e il campo con i giochi di una volta allestito da Uisp. Applaudite la performance teatrale “Edward mani di forbice”, messa in scena dai ragazzi dal Sap, l’esibizione di danza acrobatica con le ballerine sospese a sei metri d’altezza e lo spettacolo a base di musica irlandese e balli avvenuta ieri sera in piazza Cavicchioni.

Affollato come sempre il momento conclusivo in cui i cittadini hanno brindato con ciambella e spergola offerte dal Comune e servite dai dipendenti dell’ente, mentre in cielo esplodevano i fuochi artificiali.

Poco prima, alle 20, era stato inaugurato il nuovo mezzo di trasporto per anziani di Casa Cervi: un pulmino il cui acquisto è stato reso possibile grazie alla solidarietà di tante realtà locali, dei singoli cittadini che hanno contribuito devolvendo i punti del Conad a questo scopo, della Fondazione Manodori e degli “Amici di Giancarlo”.