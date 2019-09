Modifiche a viabilità e sosta giovedì per la Sassuolissima Night

Si svolgerà giovedì prossimo, 5 settembre, la nuova edizione della Sassuolissima Night: tradizionale gara podistica, competitiva e non competitiva, organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Come sempre saranno quattro i percorsi che si svolgeranno in centro attraversando vie, piazze e parchi cittadini: tre percorsi per la non competitiva (2,5; 5 e 7,5 km) ed un percorso da 10 km per la competitiva) con la prima partenza prevista da piazza Garibaldi alle 19,30.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso ha emesso l’ordinanza n°127 del 3 settembre che modifica viabilità e sosta in centro.

In particolare:

Piazza Martiri Partigiani (tutta la parte centrale della piazza e lato est da via Clelia a via Cavedoni) , piazza Giuseppe Garibaldi ( tutta la piazza ): sarà in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati all’evento dalle ore 15 alle ore 24 e divieto di transito dalle ore 19 alle ore 23.

Via Mazzini (tratto da p.zza Garibaldi a via XX Settembre), viale XX Settembre (lato posto a ovest per tutta la sua lunghezza), via Marini (da via XX Settembre a via Giacobazzi), via Giacobazzi( lato ovest fino all’ingresso parco Vistarino), via Cavallotti ( lato posto a ovest, tratto compreso tra via Alessandrini e via Marini), via Alessandrini, via Racchetta, piazzale Roverella, via Cavedoni, via Menotti (ambo i lati da via Cavedoni a P.zza Garibaldi ): sarà in vigore un divieto di sosta e transito per tutti i veicoli dalle ore 18 alle ore 23.

Disciplina della circolazione a partire dalle ore 19,30: i veicoli provenienti da via Pia, giunti in prossimità di piazza Martiri Partigiani, saranno deviati a sinistra su via San Giorgio fino alla fine della competizione sportiva.

La Polizia Municipale garantirà il servizio di viabilità, durante il transito dei partecipanti alla manifestazione sportiva lungo il percorso che si snoda lungo le seguenti strade: P.zza Garibaldi, via Mazzini, via XX Settembre, via Marini, via Giacobazzi, p.zzale Porrino, via Cavallotti, via Alessandrini, via Racchetta, Piazzale Roverella, Piazza Martiri Partigiani, via Cavedoni, via Menotti, Piazza Garibaldi, sospenderanno la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti.