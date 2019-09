La luna 50 anni dopo, venerdì al parco Albero d’Oro

“La luna 50 anni dopo”: è questo il titolo dell’appuntamento organizzato dall’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro in collaborazione con Auser all’interno del progetto #Sassuolocittattiva, che si svolgerà venerdì 6 settembre a partire dalle ore 21 presso la sala di quartiere “Falcone e Borsellino” in via Refice 23.

Grazie ai telescopi di Gagba, l’associazione Astrofili G.B.Amici ed al contributo documentale dell’allunaggio a cura di Salvatore IW4BOZ, sarà possibile osservare la luna, ma anche Giove e Saturno, ricordando l’allunaggio che ha fatto la storia recente.

L’evento è ad ingresso gratuito.