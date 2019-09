Hanno riaperto i nidi formiginesi: 255 posti disponibili, copertura all’80% delle domande

Hanno riaperto il 2 settembre i nidi d’infanzia sul territorio comunale di Formigine. Sono 255 i posti disponibili nelle cinque strutture comunali e due convenzionate, con un aumento di 25 posti in due anni, secondo quanto deliberato dall’amministrazione con l’ultimo bilancio preventivo. Grazie all’aumento di posti disponibili, a fronte di 213 domande di iscrizione presentate fra i nati nel 2017, 2018, 2019, ne risultano accolte 166 per una percentuale di copertura delle domande dell’’80,58% per i residenti. Considerando anche l’offerta privata, il totale di posti disponibili arriva a 302.

Da quest’anno per le famiglie con ISEE non superiore a 26.000 euro sono a disposizione anche 177.000 euro di contributo complessivo assegnato dalla regione Emilia Romagna per abbattere le rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. Per il pagamento delle rette, è attivo il servizio online PagoPA, che permette di svolgere tutte le operazioni da computer. Nel pomeriggio di giovedì 5 settembre inoltre, si terranno le feste di accoglienza dei bambini e delle famiglie presso tutte le strutture. Infine, per quanto riguarda la revisione autunnale delle graduatorie, si comunica che entro il 12 ottobre è necessario presentare le nuove domande (nuovi residenti e nuovi nati dal 1 luglio 2019) o gli aggiornamenti a quelle già presentate: le nuove graduatorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre. Informazioni puntuali disponibili sul sito del Comune di Formigine all’interno dell’area tematica “Scuola e nidi”.

“Il nido è un luogo importante di relazione ed educazione per le famiglie e per i bambini più piccoli – sottolinea Simona Sarracino assessore per Formigine Città dei bambini – dove tutti i giorni si porta avanti concretamente la cultura dell’infanzia. Per questo motivo in questi ultimi anni sono stati aumentati più volte i posti disponibili, anche per affiancare le famiglie che decidono di investire sul futuro facendo figli e mantenendo Formigine fra i comuni con l’età media più bassa fra i residenti. A famiglie, bambini, e a tutti coloro che a vario titolo si occupano di loro all’interno dei nidi sul territorio facciamo i migliori auguri da parte di tutta la comunità formiginese per un anno sereno e proficuo di crescita insieme”.