Giovedì 5 a Montese Lapam festeggia i 60 anno con un convegno sul rilancio dell’Appennino

“Appennino Ways: dalla natura all’economia, dal prodotto al turismo, i tanti modi di essere Montagna”. E’ questo il titolo del convegno che Lapam Confartigianato propone per giovedì 5 settembre alle ore 18 a Montese, presso la Rocca, con una navetta gratuita da Piazza della Repubblica (in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la sala mons. Dallari ex cinema, in via Pio Cuoghi, 75).

Per valorizzare il territorio in cui lavorano le imprese dell’Appennino è importante saperlo raccontare e saperne valorizzare le bellezze. Per questo, e per celebrare i 60 anni di Lapam, l’associazione propone questo appuntamento con tre relatori di grande interesse: Gian Luca Gasca alpinista, giornalista e scrittore di montagna autore del libro ‘Mi sono perso in Appennino’, Livia Vittori Antisari professoressa del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie dell’Università di Bologna e presidente del comitato scientifico di Suoni d’Appennino e Marco Repezza, professore di marketing e comunicazione della Bologna Business School.

Dopo il saluto introduttivo del Sindaco di Montese, Adelaide Zaccaria, Gian Luca Gasca interverrà sul tema ‘Dal Nanga Parbat all’Appennino Tosco Emiliano – Raccontare quanto è bello l’Appennino dal punto di vista naturalistico, Un territorio che dal punto di vista dell’attrattiva turistica, non ha nulla da invidiare alle Alpi’; la professoressa Vittori Antisari di ‘Vocazione territoriale delle filiere agroalimentari in Appennino – I prodotti agroalimentari di montagna e le potenzialità delle produzioni tipiche’; infine Repezza interverrà su ‘Le leve del marketing moderno per lo sviluppo delle aziende del territorio – Il valore della comunicazione e del brand awareness’.

Durante la serata saranno premiate, dal Presidente Lapam Gilberto Luppi e dal Segretario generale Carlo Alberto Rossi, le imprese associate con almeno 40 anni di fedeltà a Lapam Confartigianato.