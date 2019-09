Castelnovo Monti: entrano in vigore le modifiche alla viabilità per i lavori sul ponte dell’Isolato Maestà

Sono entrati in vigore questa mattina, 3 settembre, i preannunciati provvedimenti di limitazione al transito lungo il tratto nel centro di Castelnovo della Strada Provinciale 513, con il ponte accanto all’Isolato Maestà interdetto al transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, mentre resta aperto alle auto. Il provvedimento è necessario per gli interventi di consolidamento che nelle prossime settimane interesseranno il ponte, realizzati dalla Provincia.

Le limitazioni coinvolgeranno anche le corse degli autobus SETA, e hanno richiesto una collaborazione serrata tra la stessa SETA, la Provincia e il Comune di Castelnovo per limitare i disagi ai viaggiatori. Da oggi sulla Sp513 Via Monzani l’area di fermata adiacente il supermercato Coop, vedrà gli autobus compiere l’inversione di marcia. Pertanto tutte le linee interessate effettueranno le seguenti deviazioni di percorso sino al ripristino della normale circolazione: linea 3B48 Reggio – Vetto – C. Monti in arrivo a C. Monti: fermate a Casino – via Monzani (fermata Coop) – inversione di marcia nell’area di fermata – via Monzani – variante SP 513 Via Don Bosco – viale Bagnoli (fermate presso i civici 48 e 16) – fine corsa; partenza da C. Monti: SP 513R via Monzani (fermata Coop) – variante SP 513 via Don Bosco – viale Bagnoli da percorre tutta sino alla rotatoria con la SS 63 (via Roma – via Micheli) – inversione di marcia – Viale Bagnoli (fermate presso i civici 16, 48 e 68) – variante SP 513 (Via Don Bosco) – Casino – percorso normale. Linee 44, 46, 48, 50, 54, 62, 7: corse dirette a Felina: SP513R Via Monzani (fermata Coop) – variante SP 513 Via Don Bosco – viale Bagnoli (fermate presso i civici 48 e 16) – via Micheli – percorso normale. Corse provenienti da Felina: via Micheli – viale Bagnoli (fermate presso i civici 16, 48 e 68) – variante SP 513 (via Don Bosco) – SP513R via Monzani (fermata Coop). Corse dirette a Collagna: SP513R Via Monzani (fermata Coop) – variante SP 513 Via Don Bosco – viale Bagnoli da percorre tutta sino alla rotatoria con la SS63 (via Roma – via Micheli) – inversione di marcia – viale Bagnoli (fermate presso i civici 16, 48 e 68) – via Sparavalle – percorso normale. Corse provenienti da Collagna: via Sparavalle – viale Bagnoli (fermate presso i civici 68, 48 e 16) da percorre tutta sino alla rotatoria con la SS63. A breve sarà aggiunta una ulteriore fermata in viale Bagnoli a fianco della sede Enel, comoda per l’accessibilità all’ospedale Sant’Anna e ai giardini di Bagnolo dove la precedente fermata viene temporaneamente soppressa in occasione dei lavori.