Bambinopoli, giovedì 5 settembre a Vignola un convegno sull’educazione ambientale e alimentare

Quando si parla di sostenibilità ambientale, l’alimentazione è un aspetto importante da considerare, il cui impatto sulle risorse del pianeta è ormai sotto gli occhi di tutti. In tal senso, l’educazione alimentare già a partire dai banchi di scuola risulta fondamentale per iniziare a comprendere quei piccoli accorgimenti che ciascuno di noi può adottare con l’obiettivo di rendersi maggiormente consapevole della realtà che lo circonda.

Proprio le scelte alimentari legate alla sostenibilità ambientale saranno il focus del convegno “Alimentazione e ambiente nelle scuole. Esperienze e prospettive di una nuova didattica” in programma presso la Rocca di Vignola giovedì 5 settembre, dalle 17.30 fino alle 19, per presentare la nuova edizione di Bambinopoli, la due giorni che il prossimo 7 e 8 settembre trasformerà Vignola nella città dei bambini.

Il convegno sarà l’occasione per genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, non solo di approfondire il tema della sostenibilità insieme a nutrizionisti ed esperti di alimentazione, ma anche di prendere in considerazione nuove prospettive per una didattica dove le scelte alimentari vadano di pari passo all’attenzione nei confronti del territorio e dell’ambiente in cui i bambini crescono.

A intervenire ci saranno Annalisa Renzi, esperta in formazione ed educazione ambientale, che approfondirà il progetto ambientale degli orti scolastici e Roberto Cavallo, agronomo e attivista ambientale, che cercherà di porre l’attenzione sull’educazione ambientale e l’economia circolare nelle scuole. A prendere parte al convegno anche la nutrizionista e dietologa Mara Ramploud con un intervento sugli stili di vita e le scelte alimentari nel rispetto dell’ambiente e Lia Cortesi, referente del progetto Orto in Condotta nelle valli forlivesi, che porterà la sua esperienza virtuosa nelle scuole. Infine, Alberto Tripodi, direttore del Servizio igiene alimenti e nutrizione AUSL di Modena chiuderà il convegno illustrando un esempio di educazione alimentare partecipata nella scuola. A moderare l’incontro sarà Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (CN).

Il tema della sostenibilità ambientale verrà approfondito nel corso di Bambinopoli, l’appuntamento giunto alla sua XVIII edizione in programma sabato 7 settembre dalle 14 alle 23 e domenica 8 settembre dalle 10 alle 20 nel centro storico di Vignola (MO).