Auto fuori strada a Medicina: gravi una donna e le due figlie

Una donna di 32 anni e le sue figlie di 4 e 14 anni sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 su via San Vitale Ovest – SP 253 all’interno della frazione di Fossatone del comune di Medicina. La Fiat Punto sulla quale viaggiavano è finita in un fossato dopo aver sondato il guard rail di un piccolo ponte. L’impatto è stato violento e tutte e tre le donne hanno riportato serie ferite. Due di loro sono rimaste incastrate nell’abitacolo per cui si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Medicina e di Budrio.

I pompieri intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e si sono adoperati per liberare le due donne rimaste incastrate. Per farlo hanno utilizzato divaricatore, cesoie e pistone elettrici, oltre che dei cuscini pneumatici da sollevamento. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente impegnative. Tutte e tre sono state ricoverate al Maggiore di Bologna. Sul posto i Carabinieri della Tenenza di Medicina e del Norm di Imola. Per tutta la durata dell’intervento la strada è rimasta chiusa al traffico in modo da rendere possibili le operazioni di soccorso.