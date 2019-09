Al 37° Cersaie la prima edizione dell’ADI Booth Design Award

In occasione della 37° edizione di Cersaie, Salone internazionale della ceramica per architettura e dell’arredo bagno (Bologna, 23 – 27 settembre 2019), si terrà la 1° edizione del premio ADI Booth Design Award, pensato per valorizzare gli stand fieristici che promuovono prodotto e brand value delle aziende all’interno della fiera stessa. Questo nuovo premio nasce dalla collaborazione con ADI – Associazione per il Disegno Industriale, nell’ambito delle attività culturali del programma Costruire Abitare Pensare e si affianca al premio ADI Ceramics and Bathroom Design Award, arrivato alla sua sesta edizione.

Una commissione di esperti, formata da Cecilia Bione (prof.ssa Accademia belle Arti Bologna esperta in exhibit design), Pierluigi Molteni (architetto, docente di Advanced Design ed esperto di exhibit design), e Wladimiro Bendandi (delegato ADI Delegazione Emilia – Romagna ed esperto di comunicazione e brand identity), analizzerà durante i primi giorni di fiera gli stand aziendali che meglio comunicano brand identity, brand value e il valore dei prodotti dell’azienda. Gli stand individuati nel corso di questi due giorni rappresenteranno una pre-selezione per l’ADI Design Index 2020, pubblicazione annuale di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI, che comprende quindi prodotti o sistemi di prodotto di ogni merceologia, ricerche teorico-critiche, ricerche di processo o d’impresa applicate al design.

La premiazione della prima edizione del premio ADI Booth Design Award avrà luogo mercoledì il 25 settembre alle ore 14.30 insieme alla premiazione ADI Ceramics & Bathroom Design Award alla presenza dei membri della commissione e dei rappresentanti di Confindustria Ceramica, all’interno del Padiglione 30 presso lo spazio mostra evento Famous Bathrooms, libera interpretazione di ambienti bagno ispirati da personaggi che hanno fatto la storia. Partendo dal presupposto che la stanza da bagno sia il regno del benessere, da arredare e personalizzare, oltre che l’ambiente più vicino ai settori merceologici di Cersaie, Famous Bathrooms presenterà una serie di ambienti bagno collegati a nomi di figure affascinanti che si sono distinte in vari ambiti, dalla classicità ad oggi: dai Beatles a Sigmund Freud, da Coco Chanel a Piet Mondrian, da Le Corbusier a Maria Callas.

Per maggiori informazioni: segreteria-emiliaromagna@adi-design.org