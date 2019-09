Ramo Verde: regolarmente aperta l’uscita dello svincolo di S.Giovanni in Persiceto, chiusa l’entrata

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, prevista dalle 22:00 di lunedì 2 alle 06:00 di martedì 3 settembre, mentre dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 settembre, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto verso la Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo per la SS9 Via Emilia.