Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 3 settembre

Al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi sulla Romagna, qualche fenomeno residuo interesserà anche l’Emilia orientale; nel corso della mattinata tendenza a rapida attenuazione della copertura nuvolosa e cessazione delle precipitazioni. Nel pomeriggio residui addensamenti sulla Romagna, poche nubi sui rilievi, sereno altrove; dalla serata sereno ovunque. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione: valori attorno a 21/22°C sulla Romagna e sul ferrarese, attorno a 20°C sulla pianura emiliana. Massime in generale calo, più sensibile sulla costa: valori compresi tra 25°C e 27°C sui litorali e pianure adiacenti, tra 27°C e 29°C sul resto del territorio. Venti: nordorientali: moderati o forti sulla costa e sul mare – in temporanea attenuazione nel pomeriggio, per lo più deboli altrove. Mare: molto mosso, temporaneamente mosso sotto costa durante le ore centrali della giornata.

(Arpae)