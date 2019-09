Consegnata al Sindaco Alberto Greco una targa speciale de ‘L’Indicatore Mirandolese’

L’Amministrazione comunale di Mirandola desidera ringraziare l’artista Sauro Sabattini per aver donato al Comune di Mirandola un’opera raffigurante una rivisitazione del logo dell’Indicatore Mirandolese. Realizzata da Sabattini con legno, carta, colla ed altri materiali, la targa misura 160 centimetri di lunghezza e sarà esposta nel municipio di Mirandola. Sabato 31 agosto Sabattini ha consegnato l’opera al Sindaco Alberto Greco, che ha ringraziato il donatore e si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto.

Alla consegna del quadro, che sarà posto nell’ufficio 156, già sede de L’Indicatore Mirandolese, ha presenziato anche Claudio Sgarbanti, Staff del Sindaco e Vice Presidente del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”. Originario di San Felice sul Panaro, Sauro Sabattini, 50 anni, vive a Medolla e lavora in un’azienda di materiali elettrici a Mirandola. Come artista, ha esposto le proprie opere in vari locali di Mirandola e della Bassa modenese. Sabattini si distingue per il suo modo nuovo ed alternativo di dipingere, come dichiara lui stesso, uno stile pensato “per catturare l’attenzione dell’osservatore”.