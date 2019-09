Morta la donna trovata ustionata in strada a Bologna

E’ morta questa mattina all’ospedale Bufalini di Cesena la donna di 60 anni, marocchina, trovata in gravissime condizioni giovedì mattina, ustionata in strada in via Marchioni nella periferia di Bologna. L’ipotesi è quella di un gesto volontario: la donna, che da qualche tempo soffriva di forte depressione per motivi familiari, si sarebbe data fuoco cospargendosi di liquido infiammabile. Le sue condizioni si erano rivelate subito disperate. E’ stata portata al centro ustionati dell’ospedale cesenate, dove è deceduta stamane intorno alle 5.