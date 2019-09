Ancora truffe a Reggio Emilia in danno di cittadini anziani

Negli ultimi giorni si sono verificati a Reggio Emilia diversi casi di truffe ai danni di anziani, effettuate presumibilmente dal medesimo sodalizio criminale e caratterizzate dallo stesso modus operandi. Nello specifico due uomini, descritti di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, carnagione chiara ed indossanti indumenti da lavoro tecnico, berretto ed occhiali da sole, si presentano presso le abitazioni, con la scusa di dover intervenire per un presunto guasto alle tubature dell’acqua oppure per una fuga di gas. Una volta in casa, ottenuta la fiducia degli anziani, i soggetti chiedono di aprire i rubinetti dell’acqua e radunare tutti gli oggetti in oro inserendoli nel frigorifero allo scopo di salvaguardarli dall’azione corrosiva del gas. Adempiute le richieste dei malviventi, gli anziani vengono distratti da uno dei soggetti mentre l’altro preleva i preziosi dal frigorifero per poi congedarsi dalle vittime.

Nel sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza a non ricevere mai in casa sedicenti tecnici che si presentano senza preventiva richiesta da parte di alcuno, la Questura di Reggio Emilia esorta chiunque dovesse notare due soggetti corrispondenti alle descrizioni sopra fornite aggirarsi nei condomini millantando fughe di gas o guasti alle tubature a contattare immediatamente il 113 o il 112.