Marina Fulgeri nell’ambito della mostra Self Expression alla Rocca di Vignola

C’è ancora tempo fino a domenica 8 settembre per visitare le opere di Marina Fulgeri nell’ambito della mostra Self Expression. Si tratta del primo appuntamento della rassegna di arte contemporanea ospitata dalla Rocca di Vignola, “Ora più rada ora più densa. Architetture dell’immaginario”, a cura di Lucia Biolchini. L’ambizioso progetto della Fondazione di Vignola fino al 26 aprile 2020 darà infatti spazio anche ad altri artisti contemporanei come Sabrina Muzi, Alessandro Moreschini, Linda Rigotti e Giorgia Valmorri.

La mostra della Fulgeri ha avuto il suo momento culminante nell’azione partecipativa che, fin dall’inaugurazione, ha visto il pubblico protagonista nel comporre l’opera Collective expression, ritratto corale della comunità. Gli otto colori del test di Luscher tracciano tutto il percorso espositivo, dalla facciata segnata dagli stendardi alle tessere dell’opera collettiva, dai grandi light box di Sequence che, come monoliti ipnotici ci chiedono di attivare i sensi e di lasciarsi andare, fino alla serie di acquerelli, realizzati in giorni e in tempi diversi, che ci riportano tra le mani dell’artista: come un lungo diario visivo, pagina dopo pagina, registrano le variazioni d’animo, il processo creativo, il suo paesaggio interiore.

Self Expression è stata realizzata grazie anche al contributo di Flo Casa (Vignola), Steel Project (Vignola), Multigrafica (Vignola).

Marina Fulgeri produce oggetti e installazioni site-specific rigorosi, se non minimali. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, vive e lavora a Vignola e Bologna. Dal 2000 propone un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero per importanti gallerie private, musei e istituzioni pubbliche in mostre collettive e personali.

