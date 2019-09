Il maltempo a Modena ha colpito in particolare il capoluogo dove il vento ha scoperchiato una abitazione in via Peri senza provocare fortunatamente feriti, ma non ha risparmiato la Bassa in particolare le zone di Camposanto, Cavezzo e Mirandola dove il temporale ha provocato la caduta di alberi e pali. Vari gli interventi dei vigili del fuoco.