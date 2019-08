Schianto a San Lazzaro, con l’auto sfonda il guardrail del ponte

Questa mattina intorno alle 11.00, in un incidente stradale avvenuto a San Lazzaro di Savena in via Altura, nei pressi della rotonda Sant’Orsola, il conducente di un’auto è rimasto bloccato nell’abitacolo della vettura dopo aver urtato violentemente contro un furgone e aver sfondato il guardrail del ponte su cui i due veicoli stavano transitando. La vettura, a rischio di caduta, è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Gli operatori del 115 hanno poi estratto la persona dall’abitacolo dell’auto, provvedendo a chiudere l’impianto di alimentazione a gas del mezzo. Sul posto ha lavorato per circa un’ora la squadra della sede centrale del comando felsineo. Insieme ai vigili del fuoco

sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. La viabilità è rimasta parzialmente interrotta per tutta la durata dei soccorsi.