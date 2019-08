Ritrovata la persona dispersa in località Cascate del Dardagna a Corno alle Scale

Verso le 16 la persona dispersa in località Cascate del Dardagna è stata individuata e recuperata. Impiegati nel recupero l’elicottero VVF Drago 60 che ha scaricato a terra gli aerosoccorritori dei vigili del fuoco che, in sinergia con il Soccorso Alpino, ha effettuato il recupero dell’escursionista.

La persona, cosciente e vigile – ricordiamo che è stata lei ad innescare la macchina dei soccorsi con la chiamata al 118 – sembra abbia avuto un trauma ad una gamba. La vittima era in un bosco e non è stato possibile il recupero con il verricello in volo. Per questo il soccorso aereo dei Vigili del Fuoco e gli operatori del Soccorso Alpino hanno operato da terra. Sul posto anche il 118 e la squadra dei pompieri del distaccamento di Gaggio Montano in supporto.

(immagine d’archivio)