Programma di chiusure notturne in A13 per la stazione di Bologna Arcoveggio

Sulla A13 Bologna-Padova, presso la stazione di Bologna Arcoveggio, sono in corso attività di manutenzione programmata del cavalcavia di svincolo per le quali sono necessarie 13 notti di chiusura non consecutive dell’entrata della stessa stazione in direzione della A14 Bologna-Taranto, comprese tra il 2 e il 20 settembre, con orario 22:00-06:00.

Per agevolare la circolazione, i lavori sono stati articolati in modo da ridurre al minimo il numero di chiusure in una fascia oraria a ridotta circolazione di veicoli e in un periodo in cui non sono previsti eventi/fiere.

Il programma prevede quindi la chiusura dell’entrata di Arcoveggio in direzione di Bologna, con le seguenti modalità:

-nelle quattro notti consecutive di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre con orario 22:00-06:00;

-nelle quattro notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre con orario 22:00-06:00;

-nelle cinque notti consecutive di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre con orario 22:00-06:00.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Interporto sulla A13 Bologna-Padova o di Bologna Fiera sulla A14 Bologna-Taranto.