“Made in Emilia”, il concerto dei Borghi Bros il 3 settembre alla Palazzina Ducale della Casiglia

Terzo ed ultimo appuntamento dei concerti estivi alla Palazzina Ducale della Casiglia, sede di Confindustria Ceramica, è in programma martedì 3 settembre alle ore 21:30 quando sul palco si esibiranno i sassolesi Borghi Bros e la loro band (Valentino Negri al sax e Luana Camatti come voce femminile) con “Made in Emilia”, il concerto-spettacolo – rinviato per maltempo il 9 luglio scorso – che raccoglie, reinterpretandolo, il meglio dei cantautori emiliani, da Lucio Dalla a Vasco Rossi, da Pierangelo Bertoli a Zucchero, da Ligabue a Guccini, dall’Equipe 84 a Caterina Caselli e ai Nomadi. Un viaggio nell’emilianità con il talento di Alessio e Carlo Alberto, un altro autentico prodotto di questa terra. Due fratelli che, insieme da sempre, suonano cover di musicisti e rocker italiani e che nel 2009 danno vita a “2B Project” un progetto che li vede autori di musiche e testi inediti col lancio di due album e un tour live in 70 città italiane. Nel 2010 hanno partecipato al talent show X-Factor.

Grande successo di pubblico nei due appuntamenti precedenti: il 20 giugno scorso si è tenuto lo spettacolo teatrale “Ondina Valla. Oltre ogni ostacolo” – patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna – in omaggio alla grande atleta italiana Trebisonda Valla, detta Ondina, scomparsa a L’Aquila nel 2006. Odina Valla è stata interpretata dall’attrice Lorenza Fantoni, con la Regia di Lisa Capaccioli.

Il 25 giugno è stata la volta della “Francesco Coccapani & All Stars Band” (Vincenzo Murè, Francesco Coccapani, Francesco Guerra, Thomas Romano, Luca Modena e Davide Passarini): un incontro musicale con canzoni d’autore che hanno avuto successo per la musica o per la rilevanza del testo. Un viaggio emozionale attraverso i capolavori della canzone d’autore italiana e straniera. Ad accompagnare la band, le voci di Rossella Longo, Pino Giardina e Alberto Bertoni.

I “Concerti in Palazzina”, organizzati da Edi.Cer. Spa con il patrocinio del Comune di Sassuolo, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.