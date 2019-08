Escursionista ferita a Corno alle scale, intervengono Vigili del Fuoco, 118 e Soccorso Alpino

Oggi intorno alle 14:00 la sala operativa 115 è stata allertata dal 118 per una ricerca persona: una escursionista che stava percorrendo il sentiero 333 del CAI, dal Rifugio Cavone in direzione Santuario della Madonna dell’Acero, si è ferita nei pressi delle Cascate del Dardagna. La donna è riuscita a dare l’allarme contattando il 118 con il proprio telefono. Subito sono scattati i soccorsi.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con il reparto volo, Drago 60- l’elicottero in forza a Bologna, e il nucleo speleo alpino fluviale partito direttamente dalla sede del Comando provinciale di via Ferrarese. In appoggio ai Saf stanno arrivando sul posto anche le squadre VVF dei distaccamenti montani di Gaggio e Vergato. Sul posto oltre al 115 stanno operando anche Soccorso Alpino e i sanitari del 118. Allertati anche i Carabinieri.