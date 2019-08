Domenica al castello presentazione del libro “L’Amarena della Tradizione Formiginese”

Spazio anche ai prodotti tipici nel programma del Settembre Formiginese. Domenica 1 settembre, nella sala consiliare del Castello verrà presentato “L’Amarena della Tradizione Formiginese”, opera di Giuseppe Corradini, dell’Associazione di Storia Locale “Ezechiello Zanni”. Il volume, frutto di un appassionato lavoro di ricerca dell’autore attraverso diverse testimonianze storiche, ricostruisce usi e tradizioni di questo prodotto, alla base della confettura di amarene brusche di Modena IGP, primo marchio attribuito ad una referenza ortofrutticola trasformata. Un viaggio nel tempo che passa per i preziosi manoscritti della famiglia Ferrarini, che già nella seconda metà dell’800 parlavano della conservazione delle amarene e del loro utilizzo in cucina. Un filo diretto che arriva da un tempo lontano, ma in cui gli alberi di amarene erano già un elemento consueto del paesaggio a sud di Modena. Inizio alle ore 17. Ingresso libero.