Dal 5 settembre lavori all’ufficio postale di Monteveglio. Per tutte le operazioni rivolgersi all’ufficio di Bazzano

Poste Italiane informa che dal 5 al 16 settembre l’ufficio postale di Monteveglio resterà chiuso per consentire lavori di ristrutturazione. Per tutti i servizi sia postali che finanziari e per il ritiro delle raccomandate, i cittadini possono rivolgersi al vicino ufficio postale di Bazzano aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di viale dei Martiri riaprirà al pubblico martedì 17 settembre con i consueti orari.