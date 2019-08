Lunedì a Reggio Emilia Reggio Emilia seminario di Unimore su narrazione e metafora

Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) di Unimore sempre più all’avanguardia in Italia nelle ricerche su metafora e narrazione, grazie al centro MANIS (Metaphor and Narrative in Science).

Ed è proprio il centro di ricerca MANIS a promuovere un’occasione di studio di particolare interesse “Changing the World by Narrative and Metaphor” (Cambiare il mondo con la narrazione e la metafora) su come, attraverso la narrazione e la metafora, si possano affrontare le sfide più difficili che oggi l’umanità ha di fronte.

Per questo appuntamento, che si terrà lunedì 2 settembre, alle ore 14.30, presso l’Aula D2.8 del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale Allegri 9) a Reggio Emilia, è stato invitato il prof. Mike Hanne dell’Università di Auckland (Nuova Zelanda).

Il prof. Hanne è un sostenitore della necessità di sviluppare le capacità narrative e metaforiche nel grande pubblico per poter ottenere cambiamenti positivi in ambito politico e sociale attraverso l’uso creativo di un nuovo pensiero narrativo e metaforico.

Il seminario, introdotto dalla prof.ssa Annamaria Contini, Direttrice del Centro MANIS, sarà seguito da una discussione con il prof. Hans Fuchs dell’Università degli studi di Zurigo (Svizzera) con un intervento dal titolo “Fare esperienza delle forze della natura attraverso le loro storie”.

L’incontro, aperto a tutti, vedrà il coinvolgimento diretto degli ascoltatori che saranno invitati a portare la propria esperienza e creatività individuale per riflettere su come dovremmo usare narrazione e metafora per lavorare sulle maggiori sfide dell’oggi quali le disuguaglianze economiche e sociali, gli antagonismi etnici, religiosi e politici, le questioni ambientali con particolare in riferimento ai cambiamenti climatici.

“Il prof. Michael Hanne – dichiara la prof.ssa Annamaria Contini, Direttrice del Centro MANIS di Unimore – è affascinato da più di 20 anni dal modo in cui gli interrogativi sulla narrativa e sulla metafora, che una volta erano territorio quasi esclusivo di studiosi di linguistica e letteratura, si sono infiltrati nel discorso di teorici e specialisti di una serie di altre discipline. In effetti, i Narrative Studies e gli studi sulla metafora sono cresciuti a tal punto che sono diventati quasi delle discipline complete a pieno titolo. Negli ultimi 10 anni poi, il prof. Hanne, ha tenuto conferenze in tutto il mondo su Narrazione e Metafora in medicina, politica, diritto ed educazione e curando numerose pubblicazioni. Nel suo contributo egli intende fissare le intuizioni generali che ritiene di aver ottenuto da questi eventi riguardo a come la narrativa e la metafora lavorano insieme per strutturare, anzi per “inquadrare”, la nostra comprensione, le nostre azioni, le nostre prassi e comportamenti politici e sociali”.

Michael Hanne (foto)

Nato nel Regno Unito, ha studiato Lingue Moderne nelle Università di Oxford e Glasgow. Ha fondato il corso di studi in Letteratura Comparata presso l’Università di Auckland (NZ) e ha continuato a dirigerlo per molti anni. I suoi interessi di ricerca si sono estesi dall’interazione della narrativa con la politica (ha pubblicato The Power of the Story: Fiction and Political Change, Berghahn, 1994) fino all’esame del ruolo svolto dalla narrazione e dalla metafora in una serie di discipline accademiche e professionali. È stato co-organizzatore di una serie di conferenze internazionali sulla narrazione e la metafora in medicina, in politica, diritto e educazione, curandone la pubblicazione di diversi volumi.

Hans Fuchs

E’ stato professore di Fisica all’Università di Scienze Applicate di Zurigo a Winterthur. I suoi interessi di ricerca si sono estesi dall’insegnamento delle scienze e la modellizzazione dei sistemi dinamici per gli studenti di ingegneria a questioni riguardanti la termodinamica, l’ingegneria energetica e le scienze cognitive. I suoi lavori più recenti si sono focalizzati sulle modalità con cui gli esseri umani percepiscono e comprendono la natura e sulle strategie con cui questa conoscenza può essere applicata nell’istruzione.

Il Centro di ricerca Metaphor and Narrative in Science (MANIS)

Costituito presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, riunisce in un network internazionale esperti di diverse discipline: fisici, geologi, biologi e matematici con studiosi di estetica, pedagogia, filosofia, psicologia, linguistica, letteratura. La finalità del Centro è promuovere ricerche di carattere multi e inter-disciplinare sul ruolo della metafora e della narrazione nella comunicazione scientifica e nel sistema di insegnamento-apprendimento delle scienze e della matematica.