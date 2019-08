Tante novità per la 41° edizione della Festa del Ciclismo di Vignola

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre torna a Vignola la Festa del Ciclismo, manifestazione dedicata alle due ruote e non solo giunta alla sua 41° edizione, organizzata da Comune di Vignola, Pedale Vignolese, Polisportiva Olimpia Vignola e Comitato Gemellaggi, in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Particolarmente ricco si presenta il programma delle iniziative, con proposte per tutti i gusti e per tutte le età.

Sabato alle 15, presso l’ex mercato ortofrutticolo, il programma prenderà il via con il raduno cicloturistico dell’Uisp, a cura della Polivalente Olimpia Vignola. Alle 17,30, presso il Caffé Torino di viale Mazzini, prima edizione dell’“Aperitivo con Graziella da Graziano”, raid “scatenato” per le vie del centro riservato ai possessori di biciclette “tipo Graziella”. Dalle 18,30 alle 23, ancora all’ex mercato, apertura del “Punto ristoro del ciclista”, con crescentine, borlenghi e altre specialità locali.

Alle 19, quarta edizione della “Night Bike Gourmet” (costo iscrizione: 10 euro), biciclettata notturna con soste gastronomiche che si snoderà tra i comuni di Vignola e Spilamberto, per un percorso complessivo di 16 chilometri. Questa iniziativa è in collaborazione con FIAB Modena e “Chiosco dei Sapori” di Spilamberto – Azienda Agricola Cavani Ivano.

Sempre a partire dalle 19 di sabato, seconda edizione della “Night Walk Gourmet by Piacere Modena” (costo iscrizione: 15 euro), camminata notturna di 8 chilometri con tre tappe di degustazione di prodotti tipici tradizionali, in collaborazione con l’associazione La Banda della Trottola, Agriturismo Fondo Montecuccoli e Ritmo Vignola. Per partecipare, è obbligatorio munirsi di una torcia elettrica. Durante la Night Walk Gourmet, animerà musicalmente le diverse tappe il Gruppo Grooviers. Dalle 20,30 invece, all’ex mercato, animerà musicalmente la serata Dj Beppe e il gruppo “Balla con noi”.

Domenica 1° settembre, altra novità assoluta di questa edizione sarà il “Buongiorno 6.0”. Alle 6 del mattino, ci si ritroverà presso l’ex mercato ortofrutticolo, da dove si partirà in direzione del Parco dei Nuovi Nati, sulle colline di Campiglio. A seguire, lezione di Qi Gong e colazione per tutti a cura del Centro Attività Motorie Vignola e dell’associazione La Banda della Trottola.

Alle 8, camminata di 12 chilometri dalle “basse” di Vignola fino alle colline di Castello di Serravalle e ritorno, previsto per le 12,15, con bus turistico. L’organizzazione è a cura dell’associazione alpinistica “La Montagna” di Vignola.

Sempre alle 8 di domenica, dall’ex mercato, via alle iscrizioni per partecipare alla 40° edizione della Biciclettata Popolare, lungo un percorso di 22 chilometri che, oltre al comune di Vignola, toccherà anche i territori di Spilamberto e Savignano. Il rientro è previsto per le 11,30, poi seguiranno le relative premiazioni (gruppi più numerosi, bicicletta più stravagante, abbigliamento più originale, etc.). Alle 12,30, apertura del punto ristoro con formula “Pasta Party”.

Dalle 14 alle 18, spazio al “divertimento a colori” con la quarta edizione della Color Bike e la terza edizione della “Color Run”. In particolare, alle 15,30 partirà la Color Bike, con un percorso di 5 chilometri lungo il Percorso ciclabile Vignola – Marano. Collaborano all’iniziativa l’associazione “Tavola della Pace” e il “Gruppo Marano C’è”. Alle 16, partenza della Color Run con un percorso di 4 chilometri lungo il Percorso Natura, in collaborazione con la Banda della Trottola e l’associazione Piccoli Passi.

Sempre all’ex mercato, dalle 15,30 sarà possibile visitare una mostra di biciclette, alle 17 l’associazione “Tutela Gallina Modenese” presenterà “La bici nel dialetto modenese”, dalle 18 alle 22 funzionerà il Ristoro del Ciclista, con crescentine, gnocco fritto, borlenghi, paste e altre specialità.

Per tutto il programma: www.comune.vignola.mo.it.