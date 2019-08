Servizi straordinari di controllo del territorio a Reggio Emilia da parte della Polizia

Il Questore di Reggio Emilia, dando seguito alle segnalazioni giunte dal cittadini e delle loro associazioni per rispondere al bisogno di sicurezza percepita nelle zone già oggetto di numerosi interventi di controllo del territorio, ha stabilito la predisposizione – per l’intero arco della prossima settimana – di mirati servizi di controllo in zona stazione ferrovie storica e piazzale Europa.

Tutte le articolazioni interne della Questura – Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, posto di polizia Turri, Squadra Mobile, divisione Pasi, Ufficio immigrazione – contribuiranno ad eseguire suddetti controlli. l servizi mirati si avvarranno del supporto degli uomini del locale reparto prevenzione crimine Emilia Romagna occidentale, di unità cinofile e della Polizia Municipale.

Per effettuare i servizi, già da oggi sarà messa in campo una eccezionale aliquota di uomini e mezzi della Polizia di Stato. l servizi dureranno per 15 giorni con la presenza costante tutti i giorni oltre di personale della polizia di Stato della Questura, della Polfer e del comando della Polizia Municipale di Reggio Emilia.

Il posto di polizia di via Turri rimane aperto a disposizione della cittadinanza. Controlli saranno improntati al contrasto delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione e degrado urbano, nonché alla prevenzione di episodi di microcriminalità, allo scopo di garantire, in concomitanza col rientro dei cittadini dalle ferie, una maggiore sicurezza e vivibilità alla cittadinanza.

Si invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni di criticità o che destano particolari preoccupazioni, in modo tale da consentire che i servizi vengano tarati in massima aderenza alle reali esigenze del cittadini.