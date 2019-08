Scivola durante lavori di manutenzione e rimane appeso al balcone: soccorso dai Vigili del fuoco a San Lazzaro

Questa mattina, mentre eseguiva lavori di manutenzione sul proprio terrazzo al secondo piano di un’abitazione privata di via Don Andrea Biavati a San Lazzaro di Savena, per cause ancora in corso di accertamento è scivolato, ma grazie al sistema anticaduta indossato è rimasto appeso al balcone. I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, tramite autoscala l’hanno raggiunto, recuperato ed affidato al personale del 118. L’intervento è durato un paio d’ore. Sul posto presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.