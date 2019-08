Cielo prevalentemente nuvoloso per nubi stratificate. Addensamenti più consistenti saranno presenti fin dalle prime ore del mattino lungo i rilievi, dove per tutta la giornata saranno possibili rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. Attenuazione della copertura nuvolosa dalla serata. Temperature: minime comprese tra 23 e 25 gradi; massime in lieve flessione, comprese tra 29 e 33 gradi. Venti: deboli variabili. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)