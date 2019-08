Imola: sparisce con le figlie dopo vacanza all’estero: denunciato

Aveva il permesso di portare le due bambine, di 5 e 2 anni, in Romania per le ferie; sarebbe dovuto rientrare il 22 agosto ma dalla scadenza del termine di lui e delle bimbe non c’è più traccia e la moglie non riesce a mettersi più in contatto con lui. L’uomo, un romeno di 39 anni in regime di separazione con la moglie – una connazionale 29enne – è stato denunciato in stato di irreperibilità per sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Se la situazione non dovesse sbloccarsi nel giro di qualche giorno, saranno avvisate la magistratura e le autorità di polizia romene.