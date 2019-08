Buon cibo, vino e musica a Bastiglia per la storica Sagra di San Clemente

La Sagra di San Clemente, che quest’anno raggiungerà la 328° edizione, prenderà il via giovedì 5 settembre fino a domenica 8. Protagonisti delle tre serate saranno i piatti tipici cucinati secondo la tradizione: maccheroni al pettine, polenta con piancostato, salsiccia di luganega, cotechino e fagioli, baccalà, stracotto di somaro… Ogni sera, l’ottimo cibo sarà accompagnato anche da vino e buona musica, e l’ormai consolidata e attesissima pesatura del carretto!

Venerdì verrà allestito uno spazio dedicato ai bambini in cui andrà in scena uno spettacolino teatrale “La zebra Camilla” seguito poi da un laboratorio di maschere.

Sabato e domenica fiera e mercatino dell’ingegno, infine domenica sera, a chiusura della sagra il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Posti al coperto in caso di maltempo.