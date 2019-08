Summer School 2019: Daniele Ceraolo in concerto nel Castello di Sarzano

Continuano i concerti della Summer School 2019. Martedì 27 agosto alle ore 21, nel Centro Convegni del Castello di Sarzano, Daniele Ceraolo eseguirà un programma per pianoforte con musiche di Beethoven, Chopin, Debussy e Schumann.

Daniele Ceraolo nasce a Bolzano il 14 aprile del 1999. Inizia lo studio del pianoforte all’età di 10 anni. Studia presso l’istituto Achille Peri di Reggio Emilia prima con il M° Andrè Gallo e attualmente con il M° Alberto Arbizzi. Collabora per tre anni con la classe di propedeutica del Conservatorio, seguendo e accompagnando bambini tra i 6 e gli 8 anni. Nel 2016 suona all’inaugurazione della “fotografia europea” a Reggio Emilia, per la mostra della fotografa Veronica Barbato. Lo stesso anno frequenta una Masterclass presso Lugnano in Teverina (Umbria) seguendo i corsi di composizione del M° Marco Di Bari, di canto della Professoressa Alda Caiello, di pianoforte e musica da camera del M° Andrè Gallo. Dal 2017 partecipa annualmente al progetto “Segui le note, S. Carlo risuona” suonando presso la Chiesa di San Carlo a Reggio Emilia. Partecipa lo stesso anno alla Masterclass presso l’Accademia Pianistica internazionale di Imola, lavorando con il M° Igor Roma e il M° Roberto Giordano. Nel 2018 tiene una serie di concerti presso la città di Carpi organizzati dal Conservatorio e dal M° Alberto Arbizzi. Nel 2019 tiene un concerto presso la FAR (famiglia artistica reggiana) di Reggio Emilia.